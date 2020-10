Come previsto, siamo arrivati nel finale in un piccolo gruppo. Avevo buone gambe e penso di essere stato tra i migliori in gara. Ma alla fine devi rischiare un po’ e non ho vinto nulla. Van der Poel? Apparentemente voleva che perdessi piuttosto che vincere lui stesso. Potrebbe aver dimenticato che ho già vinto molto e, che a un certo punto, posso anche rischiare di non vincere. Ora nessuno di noi ha vinto niente. Io ho corso per vincere la gara, ma non ho avuto libertà. Sono deluso perché era davvero vicina. Avrei anche avuto una possibilità in volata, ma non ho potuto rispondere a tutti gli attacchi. Ed era sempre lo stesso che era alla mia ruota