Kemmelberg per una Classica che ha fatto la storia del ciclismo: la Gent-Wevelgem. Classica molto particolare perché finisce quasi sempre in volata, ma bisognerà vedere chi ci arriverà allo sprint finale, considerando gli 11 muri presenti sul percorso. L'anno scorso fu la volta di Mads Pedersen che batté ancora Continuano le Classiche del Belgio e dopo la De Panne e la E3 Saxo Bank Classic , ci spostiamo sulper una Classica che ha fatto la storia del ciclismo: la. Classica molto particolare perché finisce quasi sempre in volata, ma bisognerà vedere chi ci arriverà allo sprint finale, considerando glipresenti sul percorso. L'anno scorso fu la volta diche batté ancora una volta Matteo Trentin , in un rematch del Mondiale 2019. Fu invece il giorno della sconfitta di van der Poel e van Aert che furono isolati da tutti gli avversari . Questa volta van der Poel non si presenterà neanche...

Dove seguire la Gent-Wevelgem in Diretta tv e live-streaming

La Gent-Wevelgem sarà trasmessa in Diretta su Eusoport 1 (Canale 210 di Sky), visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision, con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli a partire dalle 14.20. Il live streaming ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) è attivo con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi la corsa senza pubblicità e sarà in onda a partire dalle 13.30. La Gent-Wevelgem sarà visibile anche On Demand su Eurosport Player e in streaming sul sito di Eurosport.it.

Il percorso della Gent-Wevelgem

Come già successo nella scorsa stagione, start della Gent piazzato a Ypres che ha preso ormai il posto di Deinze. Verrà effettuato una sorta di circuito, avvicinandosi al confine con la Francia, prima dell'inizio vero e proprio della corsa con gli 11 muri disseminati nel percorso. Si comincerà con il muro di Scherpenberg dopo 149,9 km (400 metri al 5,2%), poi in rapida successione Vidaigneberg, Baneberg, Monteberg e il celebre Kemmelberg, dal lato di Belvedère, da affrontare in due occasioni. A 34 km dall'arrivo verrà affrontato ancora una volta il Kemmelberg, ma questa volta dal versante di Ossuaire, il più duro (500 metri all'11%, massima 15,8%). Superata l'ultima asperità troveremo un percorso pianeggiante fino all'arrivo di Wevelgem, ma occhio alla stanchezza accumulata che limerà le condizioni di chi arriverà fino allo sprint.

Tutti gli 11 muri presenti

-Scherpenberg ai -97,6: 400 metri al 5,2% di pendenza (max all'11,4%);

-Vidaigneberg ai -93,3: 700 metri al 5,3% di pendenza (max al 12,3%);

-Baneberg ai -91,9: 600 metri al 5% di pendenza (max al 12%);

-Monteberg ai -86: 1,5 km al 4,3% di pendenza (max all'8,5%);

-Kemmelberg (Belvedère) ai -84,2: 500 metri al 9,7% di pendenza (max al 14,5 %);

-Monteberg ai -54,4: 1,5 km al 4,3% di pendenza (max all'8,5%);

-Kemmelberg (Belvedère) ai -52,6: 500 metri al 9,7% di pendenza (max al 14,5 %);

-Scherpenberg ai -45,1: 400 metri al 5,2% di pendenza (max all'11,4%);

-Vidaigneberg ai -40,8: 700 metri al 5,3% di pendenza (max al 12,3%);

-Baneberg ai -39,5: 600 metri al 5% di pendenza (max al 12%);

-Kemmelberg (Ossuaire) ai -34,3: 500 metri all'11% di pendenza (max al 15,8%).

Gent-Wevelgem: da van Aert a Trentin, tutti i favoriti

Tappa di avvicinamento al Giro delle Fiandre ed occhio a chi questa corsa l'ha vinta come Mads Pedersen nella passata stagione. Il danese avrà come spalla Jasper Stuyven, pronto ad entrare in gioco in prima persona nel caso il suo compagno di squadra non dovesse farcela. Spazio anche agli italiani, tra i favoriti ci sono infatti Matteo Trentin (3° nel 2020), Colbrelli e Nizzolo. Il vero favorito, però, è Wout van Aert che vuole riscattarsi dopo non essere andato benissimo alla Saxo Bank Classic. Non mancano però altri nomi d'élite come Sam Bennett, Ballerini, Degenkolb, Kragh Andersen, Ackermann, Vanmarcke, Laporte, Démare e Matthews.

Informazioni

Domenica 28 marzo, dalle 14:20 (collegamento tv)

