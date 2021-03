Mathieu van der Poel non parteciperà alla Gand-Wevelgem 2021, Classica in terra fiamminga in programma domenica 28 marzo ( , Classica in terra fiamminga in programma domenica 28 marzo ( guarda il percorso ). Il fuoriclasse olandese ha rinunciato alla prestigiosa corsa di un giorno, uno degli eventi più importanti dell’intensa primavera di ciclismo che entrerà poi nel vivo con il Giro delle Fiandre. Il 26enne olandese, quest’anno vincitore della Strade Bianche , grazie a un attacco sullo strappo conclusivo, è reduce dal 5° posto alla Milano-Sanremo e dalla terza piazza al Saxo Bank Classic di Harelbake . Dunque niente muri e pavé per l’alfiere della Alpecin-Fenix, il quale sarebbe stato uno dei grandi favoriti della vigilia per la vittoria. Il perché? Van der Poel ha deciso di rallentare un attimo in vista del Giro delle Fiandre e affronterà solo uno delle due corse di avvicinamento alla Monumento: l'olandese sarà presente infatti all'Attraverso le Fiandre del 31 marzo.

Chi riuscirà a trionfare dopo 254 km di fatica in giro per le Fiandre? A questo punto il favorito è il belga Wout van Aert, grande rivale di van der Poel e reduce dal terzo posto nella Sanremo. Andranno tenuti in seria considerazione il danese Mads Pedersen, vincitore lo scorso anno, gli altri belgi Jasper Philipsen, Jasper Stuyven e Greg Van Avermaet. L’Italia spera in una buona prestazione da parte di Davide Ballerini anche se il corridore della Deceuninck Quick Step potrebbe fungere da spalla di Sam Bennett.

Tim Merlier (vincitore nelle ultime settimane di Le Samyn, GP Monseré e Bredene) e Jasper Philipsen (secondo alla Bruges-De Panne) saranno invece gli uomini di riferimento della Alpecin-Fenix, privata della sua stella. Spazio anche allo svizzero Silvain Dillier, vittima di un infortunio alla scapola settimana scorsa. A completare la formazione belga ci saranno Jonas Rickaert, Gianni Vermeersch, Scott Thwaites e Oscar Riesebeek.

