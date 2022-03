Wout van Aert è stato davvero impressionante con la vittoria Benoot e Teunissen, senza dimenticare di Laporte che è arrivato Asgreen non è così riuscito a riconfermarsi ad Harelbeke dopo la vittoria del 2021, ma il danese non si dispera e pensa già alle prossime corse. E può farlo dato che ci sarà in rapida successione Giro delle Fiandre nel prossimo week end. Anzi, ci sono i margini per poter sfidare van Aert perché, dice Asgreen, il belga non è imbattibile. Gli fa eco il direttore sportivo della Quick Step: il team belga, secondo lui, sta colmando il gap con la Jumbo Visma sul discorso Classiche. è stato davvero impressionante con la vittoria alla E3 Saxo Bank Classic . Così come ha impressionato tutta la sua squadra visto il lavoro fatto in giornata dai vari, senza dimenticare diche è arrivato (in parata) insieme a van Aert non è così riuscito a riconfermarsi ad Harelbeke dopo la vittoria del 2021, ma il danese non si dispera e pensa già alle prossime corse. E può farlo dato che ci sarà in rapida successione la Gent-Wevelgem e poi ancora ilnel prossimo week end. Anzi, ci sono i margini per poter sfidare van Aert perché, dice Asgreen,. Gli fa eco il direttore sportivo della Quick Step: il team belga, secondo lui, sta colmando il gap con la Jumbo Visma sul discorso Classiche.

La Jumbo sta facendo bene

Ad

La Jumbo sta andando davvero bene in questo momento. Io non avevo le gambe per seguirli. Chiaramente la mia forma non è abbastanza buona per seguire la Jumbo ora come ora. [Kasper Asgreen a Cyclingnews]

Settimana Coppi e Bartali Anche la Quick Step in parata: vince Cerny, a Dunbar la classifica UN' ORA FA

Van Aert imbattibile?

Di sicuro è possibile batterlo, dobbiamo solo capire come. Torneremo a casa, analizzeremo la gara e cercheremo di elaborare un piano migliore per la prossima volta

CHI VINCE LA GENT-WEVELGEM 2022? Wout Van Aert Tim Merlier Mads Pedersen Matteo Trentin Oliver Naesen Peter Sagan Fabio Jakobsen Greg Van Avermaet Kasper Asgreen Matej Mohoric Arnaud Démare

Stiamo colmando il gap

Abbiamo capito che non siamo così lontani. Come squadra stiamo colmando il divario. Abbiamo avuto molti malati nell’approccio a queste gare, quindi abbiamo cercato di recuperare il più possibile e di mescolare un po’ i corridori per dare loro un recupero extra. E ora speriamo di colmare il divario. Kasper sta bene, ma ovviamente, se finisce uno contro tre, è sempre complicato. [Tom Steels, direttore sportivo Quick Step Alpha Vinyl]

Van Aert travolgente: rivivi il suo attacco a 42 km dall'arrivo

Gent - Wevelgem Gent-Wevelgem: da van Aert a Trentin, i favoriti e il percorso 3 ORE FA