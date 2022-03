Quick Step Alpha Vinyl. Per i tanti ammalati e per i risultati non entusiasmanti raccolti alla Brugge-De Panne (E3 Saxo Bank Classic (Het Nieuwsblad, Patrick Lefevere la butta un po' sul ridere anche non nasconde i problemi della sua squadra che ha fatto davvero fatica a costruire le startlist per le diverse corse in cui era iscritta. Si guarda però con fiducia Jakobsen. È arrivata una doppietta alla Settimana Coppi e Bartali, con la vittoria di Cerny sul suo compagno di squadra Cavagna ma, tutto sommato, non è una settimana da ricordare in casa. Per i tanti ammalati e per i risultati non entusiasmanti raccolti alla vinta da Merlier , Cavendish lontanissimo) e alla vinta da van Aert , Asgreen si è solo piazzato). Certo, molta della colpa di questi risultati è da attribuire a corridori non proprio al top della condizione. Chi causa covid, chi per altri malanni di stagione, chi perché viene usato 'troppo' viste le tante assenze. Sulla sua solita rubrica sull'la butta un po' sul ridere anche non nasconde i problemi della sua squadra che ha fatto davvero fatica a costruire le startlist per le diverse corse in cui era iscritta. Si guarda però con fiducia alla Gent-Wevelgem : ci sarà qualche recupero e ci sarà

Dovevamo organizzare un'orgia

Non è stato bello né divertente, non è questo il livello cui siamo abitati nel nostro team. Non starò qui a fare nuovamente l'elenco dei nostri corridori ammalati, ma di sicuro dico che sono troppi. A ripensarci adesso, e per dirla senza mezzi termini, a dicembre avremmo dovuto organizzare un'orgia invece di un camp super sicuro per il covid

I Jumbo Visma ebbero tanti problemi all'inizio

Questo per dire che sarebbe stato meglio avere problemi allora, come accaduto alla Jumbo Visma, piuttosto che adesso, quando siamo nel pieno della stagione. Loro avevano problemi a dicembre, noi li abbiamo adesso

Puntiamo su Jakobsen che è lo sprinter più veloce del momento

Sénéchal i ha forato poco prima del Paterberg e non poteva esserci momento peggiore, ma è in condizione. E per la Gent abbiamo una squadra forte. Recuperiamo Yves Lampaert e abbiamo Fabio Jakobsen, che è lo sprinter più veloce del momento

