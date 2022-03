Ciclismo

Ciclismo, Gent-Wevelgem - Occhio alle cadute: motociclista prende il bordo del marciapiede e va a terra

GENT-WEVELGEM - Per fortuna, per adesso, non ci sono state cadute tra i corridori. Ma è un motociclista a finire a terra dopo aver preso il bordo del marciapiede.

00:00:59, 7 minuti fa