Ciclismo

Ciclismo, Gent-Wevelgem - Van Aert ci aveva provato: il suo attacco brutale sul Kemmelberg

GENT-WEVELGEM - Questa volta non è riuscito a fare la differenza Wout van Aert. Il corridore belga aveva staccato tutti sul Kemmelberg, ma non è riuscito a conquistare quel margine tale per cui farsi una cronometro da solo fino al traguardo. Che attacco però, che azione. Un antipasto in vista del Fiandre.

00:01:22, un' ora fa