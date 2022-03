Ciclismo

Girmay, che meraviglia! Trionfo storico, rivivi la volata nella classica belga

GENT-WEVELGEM - Biniam Girmay trionfa nella classica belga, diventando il primo atleta africano di sempre a imporsi in questa corsa e in generale in una Classica del Nord. Il 21enne corridore della Intermarchè - Wanty Gobert batte Christophe Laporte e Dries van Gestel con una volata semplicemente perfetta.

00:01:02, 21 minuti fa