Ciclismo

Girmay: "È incredibile, spero sia la svolta per il ciclismo africano"

GENT-WEVELGEM - Le parole di Biniam Girmay subito dopo lo storico successo nella Classica belga, dove ha regolato in volata Laporte e van Gestel. Il corridore della Intermarchè - Wanty Gobert parla del suo trionfo, dei suoi piani per il futuro prossimo e del significato che questa vittoria può avere per lui e per l'intero movimento africano.

00:02:41, un' ora fa