Ciclismo

Giro Classic: che vittoria di Giulio Ciccone a Ponte di Legno nel 2019, Hirt battuto in volata

Mai vittoria fu più meritata per Giulio Ciccone che a Ponte di Legno potrà alzare le braccia al cielo dopo aver scollinato per primo per tutti i GPM di giornata