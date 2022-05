Simon Yates e Giulio Ciccone sono i grandi sconfitti del Blockhaus: tutti e due infatti escono di classifica. Per Ciccone, purtroppo, temevamo qualcosa visto la sua discontinuità, sorpresa negativa invece Simon Yates al netto della botta al ginocchio patita durante la tappa Jai Hindley che resta a contatto di Carapaz e poi piazza l'affondo in volata, Diego Rosa che con la fuga si Sorprese e delusioni.sono i grandi sconfitti del: tutti e due infatti escono di classifica. Per Ciccone, purtroppo, temevamo qualcosa visto la sua discontinuità, sorpresa negativa invece Simon Yates al netto della botta al ginocchio patita durante la tappa dell'Etna di martedì scorso . Sorpresa positiva inveceche resta a contatto di Carapaz e poi piazza l'affondo in volata, vincendo la tappa regina di questa prima settimana. Caparbi i 'vecchietti' Nibali e Pozzovivo, bravissimo ancheche con la fuga si prende la maglia azzurra

I tre promossi

Jai Hindley

Jai Hindley aveva vissuto solo un momento di grazia come Geoghegan Hart, tornando poi nell'ombra? L'australiano ha detto no a questo ruolo e alla Bora Hansgrohe è tornato quello del 2020. Vince sul Blockhaus ed è anche diventato l'uomo di classifica del team tedesco, visto che Kelderman è scivolato a 11'02''. E chapeau anche alla Bora. Due tappe di salita e due vittorie: Chi l'avrebbe mai detto. Fu ad un passo dal vincere il Giro 2020, ma fu totalmente anonimo nel 2021. Neanche capace di fare classifica per una sola settimana. Ancheaveva vissuto solo un momento di grazia come Geoghegan Hart, tornando poi nell'ombra? L'australiano ha detto no a questo ruolo e alla Bora Hansgrohe è tornato quello del 2020. Vince sul Blockhaus ed è anche diventato l'uomo di classifica del team tedesco, visto che Kelderman è scivolato a 11'02''. E chapeau anche alla Bora. Due tappe di salita e due vittorie: Kämna aveva vinto sull'Etna

Juan Pedro López

Che sorpresa anche lui. Era stato perfetto in questa prima settimana, ma sarebbe stato difficile mantenere la rosa anche perché avrebbe dovuto lavorare per Ciccone. L'abruzzese ha dato però forfait e lo spagnolo si è dato da fare per conto proprio. Non senza difficoltà: Juan Pedro López ha dovuto mettere piede a terra dopo uno scontro con Valverde. Si è rimesso in bici, ha perso parecchio, ma ha mantenuto il sangue freddo e, soprattutto, ha tenuto la sua maglia rosa per un altro giorno. Bravissimo.

Domenico Pozzovivo

Bravi i vecchietti quest'oggi. Valverde e, soprattutto, Nibali tengono il passo del gruppo fino allo scatto di Carapaz e non perdono tanto. Domenico Pozzovivo va oltre. Il lucano non tiene sugli scatti, ma torna di gran carriera sul terzetto di testa. Anzi, sarà proprio lui a provare un affondo prima dell'ultimo km. Partecipa anche alla volata per la vittoria, ma si piazzerà 6° su 6. Poco male. Pozzovivo è ancora in classifica generale per posizioni importanti. E anche su di lui, avrebbero scommesso in pochi.

I tre bocciati

Giulio Ciccone

È il momento della svolta. Questa era la salita dove doveva provarci per vincere la tappa e rientrare in classifica, invece, è stato uno dei primi a staccarsi sul Blockhaus. Al netto della sua condizione fisica, oggi abbiamo capito che Giulio Ciccone non può fare classifica generale nei Grandi Giri. È giusto che si concentri sulle tappe e, eventualmente, sulla classifica scalatori che è più congeniale all'abruzzese.

Simon Yates

Un po' il dolore al ginocchio, ma soprattutto il caldo. È questo il messaggio che ci arriva dall'ammiraglia della BikeExchange Jayco. Ecco spiegato gli 11'15'' di ritardo pagati sul Blockhaus da Simon Yates che non ha un grande rapporto, evidentemente, con il Giro. Nel 2018 il clamoroso tonfo sul Colle delle Finestre. Nel 2020 il covid durante la corsa, l'anno scorso arrivò sul podio, ma pagò le prime tappe a causa del freddo. Ogni volta ce ne ha una. Speriamo che possa comunque rimanere in corsa per provare a vincere qualche tappone.

Richard Carapaz

Con Simon Yates fuori gioco già ad inizio Blockhaus aveva un ventaglio di scelte e opzioni impressionanti. Sì, Landa, Bardet, Hindley, tutti forti, ma Richard Carapaz resta Carapaz. Lui piazza uno scatto, ma non basta per togliersi di ruota Bardet e Landa. Poi rientrano tutti gli altri. Alla fine non riesce neanche a vincere la volata finale. Il favorito n° 1 per vincere il Giro resta lui e solo lui, ma dall'ecuadoriano ci attendevamo ben altro quest'oggi.

