Il percorso del Giro d'Italia 2023 sarà ufficialmente svelato a Milano, il 17 ottobre 2022. Oggi sono stati infatti annunciati data e luogo della presentazione ufficiale del Giro numero centosei, in programma dal 6 al 28 maggio prossimi, che si svolgerà al Teatro Lirico di Milano. Al netto delle numerose indiscrezioni, RCS Sport ha così fissato una data ufficiale per conoscere quello che sarà il percorso definitivo della Corsa Rosa.

Come già avvenuto in questi ultimi anni, non è però da escludere che possa esserci una presentazione precedente per l'evento. Di certo, come riportato da Il Piccolo, la tappa conclusiva giungerà a Trieste. A differenza delle passate edizioni, conclusesi a cronometro con arrivo a Milano, stavoltà ci sarà così una tappa in linea con potenziale volata, pare, in Piazza Unità d'Italia. La partenza dell'ultima tappa dovrebbe invece essere Buja, comune natale di Alessandro De Marchi e in provincia di Udine.

