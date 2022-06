Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia Donne 2022 - Marta Cavalli sfortunata! Lotta contro il vento e finisce lontano dal podio

GIRO DONNE - Tantissima sfortuna per Marta Cavalli. L'atleta della FDJ parte nelle ultime posizioni e per colpa del forte vento non riesce a rendere nel migliore dei modi. Al traguardo paga 8" ad Annemiek van Vleuten e 9" ad Elisa Longo Borghini.

00:00:47, 20 minuti fa