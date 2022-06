Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia Donne 2022 - Vittoria Faulkner, ma l'Italia c'è: Balsamo 3a, Longo Borghini 5a. Gli highlights

GIRO DONNE - Non era la favorita numero uno, ma, vista la recente affermazione nella prova contro il tempo del Giro di Svizzera, Kristen Faulkner partiva in prima fila per la cronometro d’apertura del Giro d’Italia Donne 2022. La statunitense è riuscita ad imporsi in quel di Cagliari con una prova super e vestirà dunque la prima Maglia Rosa.

11 minuti fa