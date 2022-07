Volata spettacolare da parte di Elisa Balsamo che trova il bis a Reggio Emilia e conferma la sua maglia ciclamino. La campionessa piemontese imposta benissimo la curva ai -200 metri e poi stende Kool, Vos e Consonni. Annemiek van Vleuten conferma la maglia rosa.

8 vittorie nel 2022 per Elisa Balsamo

Ad

Tra poco il report completo..

Giro d'Italia Donne van Vleuten scrive 90 in carriera, Cavalli e Garcia limitano i danni: gli highlights 16 ORE FA

Garcia e van Vleuten giocano a braccio di ferro, Cavalli si stacca

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. Balsamo 3h05'02" 2. Kool s.t. 3. Vos s.t. 4. Consonni s.t. 5. Bastianelli s.t. 6. Sierra s.t. 7. Barbieri s.t. 8. Copponi s.t. 9. Zanetti s.t. 10. Teutenberg s.t.

La cronaca

In una giornata abbastanza tranquilla per chi si occupa della classifica generale, sono le azzurre Matilde Vitillo (Bepink) e Iris Monticolo (Fassa Bortolo) a dare il la alla fuga di giornata, raggiunte attorno al trentesimo chilometro da Giorgia Bariani (Fassa Bortolo), Hannah Barnes (Uno-X) e Anastasia Carbonari (Valcar). Il gruppo sembra quasi annoiato e lascia fare; le prime cinque toccano un margine che supera di poco i cinque minuti attorno ai -50 dal traguardo, fino a che la Jumbo-Visma di Marianne Vos non prende il comando delle operazioni. L’andatura del team olandese fa crollare il margine delle fuggitive, dunque ci prova la Bariani tutta da sola, ma il coraggio dimostrato non le basta, poiché viene ripresa a 4 chilometri dal traguardo.

Si va dunque per la volata, assai convulsa anche a causa di una caduta in mezzo al gruppo subito dopo la Flamme Rouge, tra le coinvolte anche Silvia Zanardi (Bepink) ed Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), che non perderanno tempo in classifica essendo avvenuto nei tre chilometri finali. Le sprinter non pagano conseguenze essendo in avanti a battagliare e la lotta è serrata: la spunta di nuovo la campionessa del mondo in carica battendo il duo olandese composto da Charlotte Kool e Marianne Vos. Ai piedi del podio Chiara Consonni (Valcar), quarta, e Marta Bastianelli (UAE), quinta.

CHI VINCE IL GIRO DONNE 2022? Marta Cavalli Elisa Longo Borghini Annemiek van Vleuten Mavi Garcia Kristen Faulkner Niamh Fisher-Black

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. van Vleuten 11h51'35" 2. Garcia +25" 3. Cavalli +57" 4. Longo Borghini +5'00" 5, Ludwig +5'13" 6. Spratt +5'14" 7. Chabbey +5'21" 8. Fisher-Black +5'28" 9. Persico +5'29" 10. Magnaldi +6'10"

Rivivi le emozioni della quinta tappa on demand

Premium Ciclismo Giro Donne | 5a tappa 01:49:05 Replica

Giro d'Italia Donne Carpi-Reggio Emilia: percorso, favoriti, orari e dove vederla 20 ORE FA