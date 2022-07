Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - Ancora problemi con lo spumante? A Chiara Consonni scappa via il tappo

GIRO DONNE - Una chiusura da applausi del Giro d’Italia femminile 2022 per Chiara Consonni. La ciclista della Valcar-Travel&Service si è imposta nell’ultima tappa della Corsa Rosa con una grande volata in quel di Padova, in cui è riuscita ad imporsi avanti all’altra azzurra Rachele Barbieri.

00:00:20, 32 minuti fa