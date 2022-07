Vittoria storica per Elisa Balsamo, che trionfa nella seconda tappa del Giro Donne in volata contro Marianne Vos. La campionessa della Trek è la prima italiana a vincere una frazione con la maglia iridata. Per lei, oltre al successo, c’è anche la maglia rosa di leader della generale. Giornata memorabile.

Tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. Balsamo 2h39'13" 2. Vos s.t. 3. Kool s.t. 4. Kopecky s.t. 5. Consonni s.t. 6. Barbieri s.t. 7. Baker s.t. 8. Bastianelli s.t. 9. Zanardi s.t. 10. Teutenberg s.t.

La cronaca

Subito scatti, sin dalle prime fasi di gara, per andare a caccia dei punti del GPM in quel di Castiadas: all’attacco l’australiana Neve Bradbury (Canyon//SRAM Racing) e la tedesca Franziska Brauße (Ceratizit-WNT Pro Cycling), con la teutonica che nello sprint ristretto è riuscita a spuntarla, assicurandosi la Maglia Verde. Successivamente il duo è stato raggiunto dal plotone ed è scattata la vera e propria fuga di giornata. Una coppia al comando quella formata da Matilde Vitillo (Bepink) e Cristiana Tonetti (Top Girls Fassa Bortolo), dalle quali ha perso contatto subito Francesca Baroni (Aromitalia – Basso Bikes – Vaiano), si è avvantaggiata. Poco dopo, da dietro, sono arrivate altre quattro atlete che si sono aggiunte al tentativo: Inga Cesuliene (Aromitalia – Basso Bikes – Vaiano), Beatrice Rossato (Isolmant – Premac – Vittoria), Marta Jaskulska (Liv Racing Xstra) e Francesca Pisciali (Team Mendelspeck).

Vantaggio massimo che ha superato di poco i 3′, con la Trek-Segafredo ad assumersi la responsabilità di inseguire. Il plotone è riuscito a rientrare prontamente a 10 chilometri dal traguardo, lanciato ad alte velocità verso la volata. Sprint molto confuso quello che ha visto primeggiare la campionessa del mondo Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) al photofinish sulla neerlandese Marianne Vos (Jumbo-Visma), già battuta l’anno scorso nell’occasione iridata in Belgio. Terza piazza per Charlotte Kool (Team DSM), poi la campionessa belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) e le altre azzurre Chiara Consonni (Valcar – Travel & Service) e Rachele Barbieri (Liv Racing Xstra).

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. Balsamo 2h44'54" 2. Baker +9" 3. Kopecky +10" 4. Vos +12" 5. Longo Borghini +15" 6. Norsgaard +18" 7. Faulkner +19" 8. Kool +21" 9. Brand +23" 10. van Vleuten +23"

