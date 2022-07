Sempre lei, la solita van Vleuten. Nella quarta tappa del Giro Donne, da Cesena a Cesena con le scalate di Bertinoro, Barbotto, Monteleone e Carpineta (no GPM), la capitana della Movistar spacca in due la corsa e poi supera Mavi Garcia allo sprint. Terzo posto per Marta Cavalli, che nonostante una bella frazione perde qualche secondo di troppo nel finale.

van Vleuten piega la resistenza di Mavi Garcia: rivivi la volata

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. van Vleuten 3h13'13" 2. Garcia +1" 3. Cavalli +43" 4. Persico +4'51" 5. Spratt +4'51" 6. Longo Borghini +4'51" 7. Chabbey +4'51" 8. Magnaldi +4'51" 9. Ludwig +4'51" 10. Fisher-Black +4'51"

La cronaca

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. van Vleuten 8h46'33" 2. Garcia +25" 3. Cavalli +57" 4. Longo Borghini +5'00" 5, Ludwig +5'13" 6. Spratt +5'14" 7. Chabbey +5'21" 8. Fisher-Black +5'28" 9. Persico +5'29" 10. Magnaldi +6'10"

