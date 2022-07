Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - Cavalli rosicchia 3" a van Vleuten, Vos è sempre più leggenda: il meglio in 4'

GIRO DONNE - Quella odierna è stata una frazione che ha sorriso alla fuoriclasse olandese Marianne Vos che in un arrivo allo sprint in un gruppo ridotto si è imposta davanti alla belga Lotte Koepcky e all’azzurra Silvia Persico. Per Vos si tratta della 240ma vittoria in carriera, numeri davvero straordinari.

00:03:53, 24 minuti fa