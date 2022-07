Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - Che paura per Kristen Faulkner! Rischia la caduta sul tornante in discesa

GIRO DONNE - Kristen Faulkner rischia la caduta in discesa dopo il Passo Bordala. L'atleta della BikeExchange, già maglia rosa in questa corsa, frena male e fa correre un brivido a tutti i tifosi. Sia quelli in corsa che quelli in cronaca e davanti alla televisione.

00:00:35, un' ora fa