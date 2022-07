Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - Chiara Consonni su Rachele Barbieri, l'ultima tappa parla italiano: rivivi la volata

GIRO DONNE - Bellissima volata a Padova: Prato della Valle consacra per la sua prima vittoria Chiara Consonni, che vince di una ruota su Rachele Barbieri. La vincitrice della classifica generale è Annemiek van Vleuten, che in questa Abano Terme-Padova non ha problemi a conservare la maglia rosa.

00:02:31, 24 minuti fa