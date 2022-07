Si chiude con il botto il Giro Donne 2022. Chiara Consonni vendica tante volate da piazzata e precede Rachele Barbieri ed Emma Norsgaard in quel di Padova. Niente da fare per Elisa Balsamo. In classifica generale nessuno scossone: Annemiek van Vleuten è la regina della corsa per la terza volta in carriera.

Tra poco il report completo...

Prima vittoria in carriera al Giro per Chiara Consonni

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. Consonni 2h12'04" 2. Barbieri s.t. 3. Norsgaard s.t. 4. Balsamo s.t. 5. Bertizzolo s.t. 6. Swinkels s.t. 7. Copponi s.t. 8. Kopecky s.t. 9. Fidanza s.t. 10. Campbell s.t.

La cronaca

Tra poco il report completo...

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. van Vleuten 27h07'26" 2. Cavalli +1'52" 3. Mavi Garcia +5'56" 4. Longo Borghini +6'45" 5. Fisher-Black +11'12" 6. Ludwig +12'22" 7. Persico +13'08" 8. Magnaldi +15'13" 9. Labous +15'49" 10. Bradbury +17'29"

