Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - Elisa Balsamo fa 17 in carriera, Annemiek van Vleuten troppo indietro: gli highlights

GIRO DONNE - Era attesissima e non ha tradito le aspettative. Seconda tappa in terra sarda per il Giro Donne 2022 e prima gioia per l’Italia: trionfa sul traguardo di Tortolì, posto 106,5 chilometri dopo la partenza da Villasimius, la campionessa del mondo e nazionale in carica Elisa Balsamo.

00:02:25, 28 minuti fa