Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - Elisa Balsamo: "Squadra meravigliosa, la maglia rosa un sogno"

GIRO DONNE - "La maglia rosa è un sogno che si realizza, indossarla sarà veramente bello. Siamo venuti qua con questo obiettivo: non perdere troppo nel prologo per poi cercare di vestire la maglia. Meglio di così non poteva andare". Queste le parole di Elisa Balsamo al termine della seconda tappa.

00:01:00, un' ora fa