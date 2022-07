Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - Faulkner in fuga, disastro Mavi Garcia, van Vleuten cade ma vince: il meglio in 4'

GIRO DONNE - Nell'ottava tappa da Rovereto ad Aldeno, Annemiek van Vleuten di fatto ipoteca la maglia rosa vincendo in solitaria dopo una caduta in discesa. Promossa a pieni voti anche Marta Cavalli: l'unica in grado di tenere il passo dell'olandese. Salta completamente Mavi Garcia, mentre la nostra Elisa Longo Borghini rosicchia qualche minuto in ottica terzo posto.

