Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - Groviglio infernale nell'ultimo km: volano a terra in tantissime. Coinvolta Longo Borghini

GIRO DONNE - Volata assai convulsa a causa di una caduta in mezzo al gruppo subito dopo la Flamme Rouge, tra le coinvolte anche Silvia Zanardi (Bepink) ed Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), che non perderanno tempo in classifica essendo avvenuto nei tre chilometri finali.

00:00:51, un' ora fa