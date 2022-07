Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - Juliette Labous: "Il distacco scendeva velocemente, ma ho spinto fino alla fine"

GIRO DONNE - Le parole di Juliette Labous al termine della settima tappa del Giro Donne 2022: "Durante la salita ero preoccupata perché il distacco stava scendendo velocemente, ma ho spinto fino alla fine e sono riuscita ad arrivare in solitaria. Tappa di domani? Non lo so, probabilmente sarò un po' stanca".

00:00:53, 17 minuti fa