Trentuno volte al Giro, regina di sempre. Marianne Vos riscatta il secondo posto di ieri e vince di prepotenza la terza tappa della corsa rosa. Il fenomeno della Jumbo-Visma esce al momento perfetto, scala le marce e mette la propria ruota davanti a quelle di Charlotte Kool ed Elisa Balsamo.

Marianne Vos ha vinto una tappa in tutte le edizioni del Giro affrontate, ben 11

Ad

Tra poco il report completo...

Giro d'Italia Donne Scena bellissima dopo la volata: Vos regala la borraccia ad un bambino 28 MINUTI FA

31° sigillo di Vos al Giro, Balsamo si arrende: rivivi la volata

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. Vos 2h48'22" 2. Kool s.t. 3. Balsamo s.t. 4. Barbieri s.t. 5. Bertizzolo s.t. 6. Kopecky s.t. 7. Norsgaard s.t. 8. Zanardi s.t. 9. Baker s.t. 10. Consonni s.t.

La cronaca

Nei primi chilometri c’è l’attacco coraggioso della francese Victoire Berteau (Cofidis), che va via nella primissima fase di discesa ma ripresa appena la strada spiana. La Jumbo-Visma fa buona guardia nella prima parte di frazione, lavorando per Marianne Vos e annullando anche il tentativo di Laria Vieceli (Ceratizit WNT). Superati i 40 chilometri percorsi, va via il tentativo di giornata: ad andarsene sono le azzurre Alice Palazzi (Fassa Bortolo) e Asia Zontone (Isolmant), assieme alla ceca Marketa Hajkova (Bepink), diventata suo malgrado virale dopo la caduta dalla rampa nel cronoprologo iniziale. Dietro di loro si forma un altro gruppetto, con Giulia Marchesini, Giorgia Vettorello, Jennifer Acevedo Ducuara, Angela Oro, Alessia Vigilia, Gemma Sernissi, Lucia Gonzalez, Jennifer Ducuara e Katia Ragusa.

Le tre di testa toccano un margine di oltre due minuti, con la Zontone che per un po’ è anche maglia rosa virtuale. Ma la Jumbo-Visma, assieme alla Trek-Segafredo, accelera e piano piano mangia il distacco; Katia Ragusa e Alessia Vigilia si riportano sulla testa della corsa, ma è quasi uno sfogo più che un tentativo vero e proprio, la fuga viene ripresa ai -5. È dunque volata, con la Vos che si prende la rivincita dopo la sconfitta di ieri e ottiene il successo numero 239 della sua carriera.

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. Balsamo 5h33'12" 2. Vos +6" 3. Baker +12" 4. Faulkner +14" 5. Kopecky +14" 6. Longo Borghini +17" 7. van Vleuten +18" 8. Kool +19" 9. Bjerg Norsgaard +20" 10. Cavalli +27"

Rivivi le emozioni della terza tappa on demand

Premium Ciclismo Giro Donne | 3a tappa 01:54:25 Replica

Giro d'Italia Donne Balsamo non vince, ma la maglia rosa è sempre sua: il podio 32 MINUTI FA