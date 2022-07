Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - Lucinda Brand come un caccia: rivivi la discesa mozzafiato dell'olandese della Trek

GIRO DONNE - Al termine del quarto passaggio sul San Pantaleone Lucinda Brand decide di attaccare. La padrona del ciclocross, in forza alla Trek-Segafredo, apre il gas in discesa e fa un buco allucinante. Da far notare come allontani la moto dopo le curve per evitare il tamponamento: pazzesca.

00:02:01, un' ora fa