Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - Marianne Vos: "È stata una giornata piena di sprint. Molto bello vincere Bergamo"

GIRO DONNE - Queste le parole di Marianne Vos al termine della sesta tappa: "Oggi è stata una giornata molto faticosa, ma sono contenta di aver vinto a Bergamo. La squadra ha creduto in me e ci tengo a ringraziare tutte le compagne. Non mi aspettavo vincere due tappe. È bellissimo".

00:01:33, 23 minuti fa