Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - Primo successo al Giro di Chiara Consonni: gioia incontenibile per la squadra

GIRO DONNE - È festa in casa Valcar-Travel&Service. La squadra interamente italiana vince l'ultima frazione del Giro 2022 e poi si lascia andare ad una grande festa di squadra dopo la linea d'arrivo. Per Chiara Consonni si tratta anche del primo successo in assoluto alla corsa rosa.

00:00:48, 19 minuti fa