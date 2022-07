Ciclismo

Ciclismo, Giro Donne 2022 - van Vleuten all'attacco sullo strappo di Carpineta, Mavi Garcia risponde con scioltezza

GIRO DONNE - Non è stata segnalata come GPM, ma salita di Carpineta ha fatto malissimo. Proprio in prossimità della cima, prima della discesa verso Cesena, Annemiek van Vleuten tenta di staccare Mavi Garcia con un classico attacco a rimorchio, ma la spagnola risponde con grande classe.

00:01:00, un' ora fa