Giro d'Italia Donne

La nona tappa del Giro Donne è tutta di Kristen Faulkner: la statunitense domina le montagne trentine e vince la frazione più dura di questa edizione con una fuga lunghissima., aggiudicandosi anche la maglia verde "discovery". Alle sue spalle Marta Cavalli, che rosicchia qualche secondo nella classifica generale ad Annemiek van Vleuten, quarta alle spalle di Elisa Longo Borghini. L'olandese però è sempre più maglia rosa, quando manca l'ultma tappa da giocarsi, una tappa molto più facile di questa.

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. Faulkner 3h36'36" 2. Cavalli 59" 3. Longo Borghini 1'14" 4. van Vleuten 1'14" 5. Realini 1'44" 6. Fisher-Black 3'35" 7. Persico 3'35" 8. Labous 3'37" 9. Garcia 3'41" 10. Magnaldi 4'05"

La cronaca

La tappa da San Michele dell'Adige a San Lorenzo Dorsino si presenta come una frazione durissima: 112,8 km di salite e discese, con 3 GPM, due di categoria 2 e il durissimo Passo Daone, la Cima Coppi della corsa con 6 km di salita dai 663 m di altitudine fino ai 1291, con una pendenza variabile dal 10,9 al 18,1%. Eppure Kristen Faulkner non si fa intimorire perché è più che in forma e infatti prende la testa della corsa quasi subito, dopo alcuni tentativi riassorbiti subito dal gruppo. E infatti, a meno di 10 km dalla partnza, sulla salita del primo GPM a Fai della Paganella, Faulkner si stacca e si porta dietro Gaia Realini. E da qui il resto è di poca rilevanza.

Alle spalle delle due, infatti, si susseguono attacchi, strappi, tentativi neutralizzati finché si arriva alla formazione più o meno definitiva proprio al Passo Daone, dove Realini e Faulkner sono sempre davanti, le inseguitrici Chapmam, Koster, Magnaldi e Brand vengono pian piano recuperate finché a 29 km dal traguardo non arriva l'attacco di Marta Cavalli, che si porta dietro Annemiek van Vleuten all'inseguimento della testa della corsa. Davanti, 2 km dopo, Realini si stacca e Faulkner continua con una gamba fluidissima, mentre continua l'avanzata di Cavalli e van Vleuten, che pian piano vanno a riprendere Realini. Nel frattempo dietro Elisa Longo Borghini parte per staccarsi da Mavi Garcia e provare a cambiare qualcosa nella classifica generale, finché alle spalle di Faulkner si crea un gruppetto a 4 con Cavalli, van Vleuten, Realini e appunto Longo Borghini. A pochi km dalla fine Cavalli prova un ulteriore strappo, ma ormai Faulkner è lontana e va a vincere, aggiudicandosi la maglia verde, Cavalli chiude a 59", mentre Longo Borghini vince su van Vleuten lo sprint per terzo posto e abbuono.

Il gruppo con Mavi Garcia chiude a 3'41".

