Annemiek Van Vleuten risponde colpo su colpo ad una scatenata Marta Cavalli anche nella tappa regina, cede solamente una manciata di secondi nel finale l’azzurra Marta Cavalli (FDJ), e addirittura 6’10” sulla spagnola Mavi Garcia (Team UAE) che occupa la terza posizione. anche nella tappa regina, cede solamente una manciata di secondi nel finale ed ipoteca di fatto la maglia rosa al Giro d’Italia Donne 2022. Domenica, a meno di clamorosi colpi di scena, la fuoriclasse olandese potrà festeggiare il suo terzo trionfo della carriera nella Corsa Rosa. La capitana della Movistar ha ancora a disposizione infatti un margine di 1’52” sulla prima inseguitrice in classifica generale,, e addirittura 6’10” sulla spagnola Mavi Garcia (Team UAE) che occupa la terza posizione. Resta ai piedi del podio purtroppo Elisa Longo Borghini , nonostante una prova tutta all’attacco, con soli 49″ di distacco dalla top3.

Dove seguire in tv e streaming il Giro Donne

La decima tappa del Giro Donne sarà trasmessa in DIFFERITA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro a partire dalle 18:15. La tappa sarà visibile in DIRETTA in streaming dalle 12:45 su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Che paura per van Vleuten! Sbaglia la curva in discesa e si ribalta

Il percorso

Il Veneto fa da scenario per il gran finale di un Giro d’Italia donne dalle mille emozioni. Si parte da Abano Terme e si arriva a Padova attraversando i colli Euganei, soltanto nella prima tappa segnaliamo una piccola asperità: la salita di Rovolon di 3a Categoria dopo circa 20 km, sicuramente non impensierirà il gruppo. Gli ultimi 60 km sono praticamente piatti e condurranno il gruppo verso il gran finale, molto probabilmente sarà volata e non sono previsti particolari cambiamenti nella generale. A Padova verrà incoronata la regina del Giro d’Italia donne 2022.

Tutti i GPM in programma

-Al km 16.9, Rovolon (3a cat.): 2.1km al 6.6% di pendenza media e punte al 9.8%

van Vleuten controlla una scatenata Cavalli, doppietta Faulkner: il meglio in 4'

Le favorite

L’ultima tappa con il sapore della passarella riporta in auge tutte le ruote veloci capaci di resistere alle terribili frazioni in salita. In quel di Padova, senza Marianne Vos, la nostra Elisa Balsamo ha la ghiottissima opportunità di firmare il tris. Sarebbe un risultato da incorniciare per la piemontese, alla prima partecipazione rosa. Alle sue spalle, occhio a Charlotte Kool, già due volte seconda. Poi: Rachele Barbieri, Sofia Bertizzolo, Lotte Kopecky, Emma Norsgaard, Chiara Consonni e Martina Alzini.

***** Balsamo

**** Kool, Kopecky, Barbieri

*** Bertizzolo, Norsgaard, Consonni

** Alzini, Copponi, Fahlin

* Koch, Borghesi, Fidanza, Zanetti

Info utili

-Orario di partenza: 12:00,

-Orario di arrivo: tra le 14:09 e le 14:22,

-Lunghezza: 90.5 km,

-Dislivello: 440 metri,

van Vleuten: "Caduta? Scusa mamma, sono stata una stupida"

