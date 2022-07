ha stampato Marianne Vos sul primo arrivo in volata, vestendo anche la maglia rosa di leader della corsa. Un successo che mancava da tempo al nostro ciclismo: l’Italia non lasciava il segno nella corsa di casa dal lontano 2020 con Elisa Longo Borghini. Una tappa bellissima e avvincente, che troverà il suo bis nella giornata di sabato. Il Giro Donne è iniziato veramente nel migliore dei modi, e dopo il successo di Faulkner nel cronoprologo è arrivato il sigillo di Elisa Balsamo . La nativa di Cuneosul primo arrivo in volata, vestendo anche la maglia rosa di leader della corsa. Un successo che mancava da tempo al nostro ciclismo: l’Italia non lasciava il segno nella corsa di casa dal lontano 2020 con Elisa Longo Borghini. Sabato sarà di nuovo battaglia per le ruote veloci , vento permettendo. È l’ultima tappa prima dell’unico giorno di riposo in programma domenica.

Dove seguire in tv e streaming il Giro Donne

La terza tappa del Giro Donne sarà trasmessa in DIFFERITA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro a partire dalle 17:45. La tappa sarà visibile in DIRETTA in streaming dalle 12:45 su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Ultima tappa in Sardegna prima del giorno di riposo. Si parte in discesa da Dorgali, interessante cittadina in provincia di Nuoro e si costeggia tutto il mar Tirreno risalendo fino ad Olbia. Sarà un percorso suggestivo che in brevi tratti affiancherà proprio il mare, sulla carta sembra che ci dovremo attendere nuovamente un arrivo allo sprint visto l’assenza di gran premi della montagna e di particolari asperità. A 41 km dal traguardo è posizionato il traguardo volante di Budoni, località in cui sono presenti molti resti di sepolture preistoriche risalenti già all’epoca neolitica.

Le favorite

Cosa ci ha detto la prima tappa? Elisa Balsamo è la regina delle volate. La classe 1998 cercherà sicuramente il bis sull’arrivo di Olbia, ma la trentacinquenne Marianne Vos cova la sua vendetta. La tre volte campionessa della corsa rosa ha dimostrato un buon colpo di pedale: è da tenere d’occhio. Molto bene anche Kool in quel di Tortolì, così come Kopecky, Consonni e Barbieri. I nomi caldi sono questi, poi più indietro troviamo Baker, Bastianelli, Zanardi e Teutenberg.

***** Balsamo

**** Vos, Kool

*** Kopecky, Consonni, Barbieri

** Baker, Alzini, Zanardi

* Bastianelli, Teutenberg

Info utili

-Orario di partenza: 11:25,

-Orario di arrivo: tra le 14:07 e le 14:24,

-Lunghezza: 113.4 km,

-Dislivello: 703 metri,

Balsamo: "Squadra meravigliosa, la maglia rosa un sogno"

