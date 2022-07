Bertinoro, Colle del Barbotto e Monteleone a quota 355 metri. Una sfida molto impegnativa che costeggerà per lunghi tratti il fiume Savio e che a sud entrerà nell’omonima valle appenninica. L’arrivo è previsto approssimativamente per le 15.30. Dopo il giorno di pausa a seguito della Cala Gonone (Dorgali) - Olbia , la manifestazione nazionale riprenderà con la prima tappa in Emilia-Romagna, la Cesena - Cesena. La sfida lunga 120.9 chilometri inizierà e terminerà in città, con il traguardo proprio a lato del suggestivo Parco della Rimembranza, dove sorge la Rocca Malatestiana. Questa tappa sancirà anche l’inizio delle sfide per le scalatrici : dopo essere passati per i comuni di Castiglione di Ravenna e Forlimpopoli, le cicliste affronterannoa quota 355 metri. Una sfida molto impegnativa che costeggerà per lunghi tratti il fiume Savio e che a sud entrerà nell’omonima valle appenninica. L’arrivo è previsto approssimativamente per le 15.30.

Dove seguire in tv e streaming il Giro Donne

La quarta tappa del Giro Donne sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro a partire dalle 14:00. La tappa sarà visibile in DIRETTA in streaming dalle 14:00 su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Dopo il giorno di riposo si sbarca sul continente, si riparte dall’Emilia Romagna che ospiterà ben due tappe. Le atlete percorreranno un autentico giro intorno nel territorio romagnolo partendo e arrivando a Cesena senza però circuiti. Si tratta della prima frazione movimentata dell’edizione che si propone dare un primo piccolo scossone alla generale anche grazie ai 3 gpm che verranno affrontati durante la giornata. Dopo il traguardo volante di Bertinoro, paese natale di Arnaldo Panbianco si inizia a salire verso il primo gpm del giorno di 3^ categoria, con scollinamento a 81,8 km al traguardo, asperità totalmente pedalabile, 4 chilometri con media del 5%. I giochi si fanno più seri sul Colle del Berbotto (4,5 km con media del 8.2%), ma siamo ancora a 47 km dal traguardo. L’ultimo gpm della tappa è ufficialmente lo strappo di Montelone di 3^ categoria (1,9 km con media del 6,9%) posto ad oltre 20 km dall’arrivo. Attenzione però al finale particolarmente movimentato con la salita di Carpineta, non segnata come gran premio della montagna, e la relativa discesa che porterà verso Cesena. Proprio in dirittura di arrivo la strada ricomincia ad impennarsi.

I GPM in programma

-Al km 35.2, Bertinoro (3a cat.): 4 chilometri al 4,9% di pendenza media (max 10,5%)

-Al km 69.9, Colle del Berbotto (2a cat.): 4.3 chilometri all’8,2% di pendenza media (max 16.2%)

-Al km 95.6, Monteleone (3a cat.): 1.9 chilometri al 6,9% (max 12.7%)

Le favorite

La prima tappa impegnativa non può che vedere Annemiek van Vleuten come prima favorita: la campionessa olandese ha trascorso la seconda e la terza tappa nella pancia del gruppo, ma siamo sicuri che lunedì tenterà l’assalto alla maglia rosa. Stesso discorso per Marta Cavalli, che deve farsi trovare pronta dopo una cronometro sfortunata. In casa Italia scalpita anche Elisa Longo Borghini, mentre se diamo uno sguardo più internazionale vediamo i nomi di Mavi Garcia, Juliette Labous, Elise Chabbey, Kristen Faulkner (già maglia rosa) e Clara Koppenburg come molto pericolosi. Attenzione anche alla giovanissima Blanka Vas.

***** van Vleuten

**** Cavalli, Longo Borghini

*** Garcia, Labous, Chabbey

** Faulkner, Koppenburg, Vas, De Jong

* Fisher-Black, Markus, Vos, Colmenares

CHI SARÀ LA SORPRESA DEL GIRO DONNE 2022? Olivia Baril Gaia Realini Blanka Vas Clara Koppenburg Erica Magnaldi Silvia Persico

Info utili

-Orario di partenza: 12:10,

-Orario di arrivo: tra le 15:11 e le 15:31,

-Lunghezza: 120.9 km,

-Dislivello: 1811 metri,

