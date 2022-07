Marta Cavalli e Mavi Garcia ringhiano alle sue spalle. Dopo lo spettacolo offerto dal circuito infernale e l’arrivo a Bergamo , il Giro Donne 2022 inizia a fare conoscenza con le Alpi. Per la precisione quello in programma giovedì pomeriggio sarà un arrivo sulle Prealpi, ma il discorso non cambia. La settima tappa della corsa rosa si arrampicherà in cima al Passo del Maniva. Una scalata di 10km scarsi che metterà a dura prova tutte le pretendenti al successo. Annemiek van Vleuten è salda in maglia rosa , ma non potrà rilassarsi nemmeno per un secondo:

Dove seguire in tv e streaming il Giro Donne

La settima tappa del Giro Donne sarà trasmessa in DIFFERITA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro a partire dalle 18:00. La tappa sarà visibile in DIRETTA in streaming dalle 12:45 su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Una delle tappe più attese di questa edizione. Si riparte dalla provincia di Brescia per la seconda ed ultima tappa in Lombardia con una prima parte totalmente piana intorno al comune di Prevalle dove è previsto un circuito di 40 km. La frazione si addentra nelle Prealpi Bresciane passando anche per Brescia, capitale della cultura 2023. È negli ultimi 43km che la giornata entrerà nel vivo, le ragazze dovranno affrontare un dislivello di 1400 per salire fino al passo Maniva posto a 1742 m, punto più alto dell’edizione della corsa rosa. La salita finale è lunga 10 km con media del 7.8% e punte del 13.5%, le scalatrici del gruppo sono chiamate a raccolta, sarà battaglia vera tra le atlete che puntano alla vittoria finale.

Tutti i GPM in programma

-Al km 103, Passo Maniva (1a cat.): 10km al 7.8% di pendenza media e punte al 13.5%

Le favorite

La lista dei nomi non è molto ampia, ma lo spettacolo non mancherà. Ovviamente in testa c’è la maglia rosa Annemiek van Vleuten, che già nella Cesena-Cesena ha fatto vedere delle ottime cose. Alle sue spalle Mavi Garcia, che anche a Bergamo non si è fatta di certo pregare e ha attaccato con cattiveria. Al terzo posto la nostra Marta Cavalli, abile a rosicchiare 3” allo sprint intermedio così da tornare a -54”. Più indietro, poi, spazio alle tante outsider: Elisa Longo Borghini, Ludwig, Spratt, Silvia Persico (in grande crescita), Fisher-Black, Magnaldi, Chabbey e Paladin.

***** van Vleuten

**** Cavalli, Garcia

*** Longo Borghini, Persico, Ludwig

** Spratt, Fisher-Black, Magnaldi

* Chabbey, Paladin, Muzic

Info utili

-Orario di partenza: 11:00,

-Orario di arrivo: tra le 13:49 e le 14:08,

-Lunghezza: 112.9 km,

-Dislivello: 2002 metri,

