Dopo la scalata al Passo del Maniva, vinta da Juliette Labous su Annemiek van Vleuten e Mavi Garcia , il Giro Donne non si ferma e continua a salire con una tappa durissima. Nell’ottava di giornata di corsa ci si sposterà da Rovereto ad Aldeno, con le montagne di passo Bordala a quota 1250 m (14.7 km al 6.3% di pendenza media con punte oltre il 20%) e Lago di Cei (8.2 km al 7.7% di pendenza media con punte oltre il 15%). Una tappaccia, sulla carta, che in classifica generale porterà altri scossoni. Per la maglia rosa sarà meglio attaccare o difendersi? Lo scopriremo solo vivendo.

Dove seguire in tv e streaming il Giro Donne

L'ottava tappa del Giro Donne sarà trasmessa in DIFFERITA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro a partire dalle 18:00. La tappa sarà visibile in DIRETTA in streaming dalle 12:45 su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Proseguono le montagne, altra frazione impegnativa per le ragazze della corsa rosa, in Trentino Alto Adige inizia una due giorni di fuoco che decreterà la vincitrice della classifica generale. Dopo i primi 40 chilometri praticamente pianeggianti la tappa si fa particolarmente movimentata con due salite di 2a categoria costanti ma molto lunghe. Si inizia con il passo Bordala a quota 1250 m (14.7 km al 6.3% di pendenza media), lo scollinamento è posto a 50 chilometri dal traguardo, ma attenzione a questa salita che ha punte del 20%. Una lunga discesa porterà le ragazze vicino al lago di Cei e poi al traguardo volante di Aldeno proprio sotto lo striscione d’arrivo, un breve tratto pianeggiante per poi ricominciare l’ultima salita di giornata proprio a Lago di Cei posta a 897 m (8.2 km al 7.7%). Si scollina a 12.5 km dal traguardo, poi sarà tutta discesa fino ad Aldeno.

Tutti i GPM in programma

-Al km 40, passo Bordala (2a cat.): 14.7 km al 6.3% di pendenza media e punte oltre il 20%

-Al km 83.2, Lago di Cei (2a cat.): 8.2 km al 7.7% di pendenza media e punte oltre il 15%

Le favorite

Come ieri: la rosa delle favorite è sempre la stessa. A meno che non riesca ad arrivare la fuga in stile Labous, i nomi sono quelli che occupano i primi posti nella classifica generale. Annemiek van Vleuten ovviamente in testa, Mavi Garcia alle sue spalle e Marta Cavalli leggermente staccata. Poi, spazio a Longo Borghini (molto bene sul Maniva), Fisher-Black (anche lei in ripresa), Spratt, Ludwig, Persico, Magnaldi e Chabbey. Da tenere d’occhio anche la baby Gaia Realini, che sulle rampe del Maniva si è comportata molto bene.

***** van Vleuten, Mavi Garcia

**** Cavalli, Longo Borghini, Fisher-Black

*** Labous, Spratt, Ludwig, Persico

** Magnaldi, Chabbey, Realini

* Koppenburg, Bradbury, Paladin, Koster

Info utili

-Orario di partenza: 11:15,

-Orario di arrivo: tra le 14:00 e le 14:14,

-Lunghezza: 104.7 km,

-Dislivello: 2333 metri,

