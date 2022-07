Ciclismo

Vos da urlo a Bergamo! 240 vittorie in carriera, Persico terza: rivivi l'arrivo della quinta tappa

GIRO D'ITALIA DONNE - Dopo il successo di Olbia, Marianne Vos concede il bis e vince la quinta tappa con arrivo a Bergamo, regolando in una volata ristretta Lotte Kopecky e Silvia Persico. Settima Marta Cavalli, nona Elisa Longo Borghini. Per la neerlandese si tratta della vittoria numero 240 in carriera.

00:01:00, 34 minuti fa