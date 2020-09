Ciclismo

Pedersen prende la scia del suo furgone, Magrini s'arrabbia: "Non esiste proprio!"

Il corridore danese è stato penalizzato di 30" dal VAR per aver preso la scia del suo furgoncino durante la crono della 16a tappa del Giro d'Italia. Già LIVE, in telecronaca, il nostro Riccardo Magrini se ne era accorto, e non l'aveva presa benissimo... Il Giro è LIVE su Eurosport e www.eurosportplayer.it

