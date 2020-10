Ciclismo

Rivivi la splendida vittoria di Enrico Battaglin: che volata sulla salita di Santa Ninfa

Enrico Battaglin, corridore azzurro della Lotto NL-Jumbo, conquista la quinta tappa del Giro d'Italia, con arrivo in salita a Santa Ninfa. Per Battaglin si tratta della terza vittoria in carriera al Giro, dopo quelle del 2013 e 2014.

00:01:14, 0 Visualizzazioni, 09/05/2018 A 15:58