Ciclismo

Armée mette paura ai velocisti, Sagan lascia fare ma vince Démare: gli highlights

GIRO D'ITALIA - Parte la classica fuga di giornata che non supera però i 3 minuti di vantaggio, anche se Armée prova poi il numero in solitaria che per poco non beffa i velocisti. Oltre alla squadra di Démare devono collaborare altri team, mentre la Bora Hansgrohe di Sagan resta a guardare. Alla fine vince comunque Démare a Rimini.

00:03:54, 31 Visualizzazioni, 24 minuti fa