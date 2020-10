La vittoria di Josef Cerny nella 19esima tappa del Giro d’Italia passa purtroppo in secondo piano quando gli eventi accaduti alla partenza di Morbegno hanno una risonanza maggiore. Sulla vicenda si è espresso anche Sir Bradley Wiggins, ora commentatore per Eurosport UK che con toni molto pesanti ha condannato l’atteggiamento del gruppo soprattutto in un momento decisamente molto particolare nel ciclismo e nel mondo intero.

Andare in bicicletta per 250 km, con pioggia o meno, è uno sforzo sproporzionato rispetto a quello che le persone devono fare oggi nel mondo mettendosi in prima linea tra forze dell’ordine e sistema sanitario

Tour de France Wiggins: "Stupito dalla mancata convocazione di Froome al Tour? Assolutamente no, è giusto così" 22/08/2020 A 21:41

Così Wiggins a Eurosport UK ma non solo.

“Molte persone sono al lavoro in ufficio in settimana e possono pedalare solo nel weekend per passione e per amore del ciclismo. Ecco perché le persone si innamorano del nostro sport. Pensate quanta gente c’è che vorrebbe essere là fuori a fare 250 km in bicicletta, al posto di star seduta dietro una scrivania o peggio, non lavorare nemmeno dato il clima attuale”

Vegni: "Qualcuno riceverà una lettera dall'avvocato"

Un monito che è anche un consiglio per i corridori che si sono resi partecipi delle proteste di Morbegno.

Siamo stati fortunati ad avere un Giro d’Italia 2020. Approfittiamone! Abbiamo già visto com’è senza gare…

Cosa ne pensa Bradley Wiggins di quanto accaduto a Morbegno? Da ex corridore è dalla parte del gruppo o prende le difese del Giro d’Italia?

“Io me ne rendo conto adesso: i ciclisti professionisti hanno la responsabilità di correre. Ecco perché sono professionisti! Devono fare quello che sembra impossibile per le persone normali”

“Io mi metto nei panni di entrambe le fazioni. I corridori non vogliono correre sotto la pioggia. E abbiamo bisogno di tappe di 250km dopo lo Stelvio? Dico che c’è stata mancanza di unità, di organizzazione, di potere e di comunicazione che i corridori hanno in quanto gruppo. Parlano di unità ma non operano come tale. È solo una gara a chi è più bravo”

Tour de France 2020, la vicenda Reza

Oggi il gruppo ha preso più posizione di quanto abbia fatto al Tour de France per Kevin Reza contro il razzismo

Reza: "Chiedo ai miei compagni di aiutarmi nella battaglia contro il razzismo"

Solo qualche mese fa Kevin Reza, professionista della B&B Vital Concept aveva espresso la sua delusione verso i colleghi al Tour che nel completo caos del Black Lives Matter non avevano mostrato il giusto interesse nella lotta al razzismo. Reza era l’unico corridore di colore del gruppo dei 176 della Grande Boucle e aveva affermato che il ciclismo ha "molto da imparare ed è davvero molto indietro" quando si tratta di razzismo e diversità. Al Tour solo un gruppo selezionato di corridori ha lanciato messaggi contro il razzismo e nulla più.

Vuelta di Spagna Il cambio all'americana di Fuglsang: ecco perché Lopez è stato penalizzato di 10'' alla Vuelta 12/09/2019 A 05:17