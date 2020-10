Ciclismo

Che rischio al Giro d'Italia! L'ammiraglia della Lotto rischia di investire un corridore

Che brivido al Giro d'Italia con l'ammiraglia della Lotto Soudal che rimonta per raggiungere la fuga, ma per poco non investe un corridore della Mitchelton Scott a fare l'andatura in favore di Simon Yates.

