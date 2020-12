Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia 2020 - Ganna, rosa e record. Sagan e Geoghegan Hart: il meglio del Giro 2020

CICLISMO - Abbiamo vissuto tante emozioni all'ultimo Giro d'Italia, con Filippo Ganna che ci ha fatto saltare dalla sedia. Non solo le tre crono vinte, con record di media oraria, ma ha indossato anche la maglia rosa, la maglia azzurra e ha vinto una tappa in linea. Poi la sfida Sagan vs Démare per le volate e quella tra Geoghegan Hart e Hindley per la vittoria del Giro. Riviviamo tutto insieme.

00:05:03, 29 Visualizzazioni, un' ora fa