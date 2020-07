Dal nostro partner OAsport.it

Ormai ci siamo. Giorno dopo giorno il Giro d’Italia 2020 prende sempre più forma. Dopo mesi frenetici, dove gli organizzatori di RCS Sport e il patron Mauro Vegni si sono ritrovati di fronte alla mancata partenza dall’Ungheria, e la Corsa Rosa spostata ad ottobre, finalmente il percorso del 103esimo Giro ha trovato tutti d’accordo. In attesa della nuova presentazione, prevista tra pochi giorni, è già stata resa nota quella che sarà la nuova Grande Partenza, con una cronometro nel cuore della Sicilia: da Monreale a Palermo.

Marco Bonarrigo del Corriere della Sera, ha confermato lo start della Corsa Rosa dall’Isola del Sole, con la bellezza di 500 chilometri di enorme fascino, suddivisi in quattro frazioni dal 3 al 6 ottobre, tutte dal sapore siciliano. La prima tappa (sabato 3 ottobre) sarà per l’appunto una cronometro individuale di 15 chilometri che prenderà il via davanti al Duomo di Monreale, patrimonio dell’Unesco dal 2015. La prova contro il tempo si concluderà nel capoluogo siciliano, Palermo.

Il giorno dopo (domenica 4 ottobre) invece, dovrebbe esserci la prima opportunità per i velocisti. Il via verrà dato da Alcamo, in provincia di Trapani; mentre l’arrivo sarà posizionato in uno dei luoghi più affascinanti del Mondo: la Valle dei Templi di Agrigento. Sarà una tappa di circa 150 chilometri che percorrerà la Valle del Belice, per poi passare da Melfi, Sciacca, il sito archeologico di Eraclea Minoa, Siculiana, e Porto Empedocle, città natale di Andrea Camilleri.

La terza tappa (lunedì 5 ottobre) sarà anche il primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2020. Si partirà da Enna, verso i 1810 metri di Piano Provenzana, sull’Etna. In questa giornata si fiancheggerà Catania, prima di salire verso il vulcano attraversando Misterbianco, Milo e Zafferana.Da Catania – martedì il 6 ottobre – partirà la quarta e ultima frazione siciliana. Sarà una giornata movimentata e di circa 145 chilometri. Dopo aver affrontato la dorsale tra Nebrodi e Peloritani, a Novara di Sicilia si punterà sulla costa nord per raggiungere Villafranca Tirrena, alle porte di Messina.

Lasciata la Sicilia, il Giro ripartirà mercoledì 7 ottobre con una tappa calabrese da Mileto ai 1.300 metri di altitudine Camigliatello Silano. Tra pochi giorni verranno rese note anche le due sostituzioni alle tappe saltate in Ungheria. Una dovrebbe concentrarsi intorno alla città di Matera, mentre la seconda dovrebbe prevedere un impegnativo arrivo in quota sull’Appennino centrale, seguendo il profilo della risalita della penisola lungo la costa adriatica.

