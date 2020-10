È uno strano Giro d'Italia questo che risalendo il nostro paese durante il mese di Ottobre. Un Giro che è partito molto tardi per via della pandemia covid, e che sta proseguendo a fatica nella sua seconda settimana. Finora è stata la gara di Joao Almeida, giovanissimo classe 1998 della Deceuninck–Quick-Step, e di Arnaud Demare, fenomenale velocista della Groupama-FDJ. Il primo sta difendendo la maglia rosa senza grossi patimenti, conservando 34" su Kelderman e 61" su Nibali. Il secondo, invece, proprio nella giornata di mercoledì 14 ottobre, ha fatto poker di volate, confermandosi come uno dei ciclisti più in forma del 2020 e uno dei migliori sprinter.

Però, il vero tema di questo Giro d'Italia è sicuramente il terrore portato dal covid. Tra le recentissime positività di 17 poliziotti, i ritiri di Yates e Kruijswijk con relative squadre e quella di Matthews, la corsa rosa sta viaggiando falcidiata dalle assenze. E come se non bastasse, anche Geraint Thomas si è dovuto ritirare a causa di una caduta. Senza le magate di Ganna, il ritorno alla vittoria di Sagan e un Nibali in piena lotta per il titolo, questa edizione avrebbe ben poco da raccontare.

Le storie del Giro

Fortunatamente il Giro vive anche di storie, e proprio una delle storie più intense verrà racconta in questo giovedì 15 ottobre. La carovana rosa girerà intorno a Cesenatico, 204km che ricalcheranno il percorso della "Gran Fondo Nove Colli".

Una tappa che verrà completamente dedicata a Marco Pantani, indimenticato campione romagnolo morto nel 2004. Il ricordo del "pirata" è ancora vivo nella mente di tutti gli appassionati, ma non solo. La città romagnola, per l'occasione, sarà completamente dipinta di rosa: dai murales che accolgono gli appassionati nella zona di partenza della Nove Colli, alla rotonda rosa all’ultimo chilometro. Dalla gigantografia (in lana) del Pirata davanti al Municipio, alle vele rosa sulle barche del Museo della Marineria sul porto Canale, fino alle due biglie. Due biglie giganti, alte 170centimetri, che contengono due immagini del Pirata nel suo magico 1998. Saranno posizionate in piazza Andrea Costa, dove ci sarà la partenza della tappa.

Io ci sarò, alla partenza e all'arrivo. Con un gran dolore nel cuore

Dice all'ANSA la madre del Pirata, Tonina Belletti.

"Certamente è sempre una sofferenza per me, anche se mi sto avvicinando un po' al Giro, perché non è il Giro che ha fatto male a Marco, ma le persone. Lui amava questo sport".

Nel gruppo attuale c'è qualche corridore che la famiglia Pantani vive come più vicino? "Non sto seguendo la corsa. Uno con cui ogni tanto ci sentiamo è Giovanni Visconti", dice Tonina. Mentre sull'idea delle Iene di dare a Marco la coppa del Giro del 1999, dal quale fu escluso, mentre era in maglia rosa, mamma Pantani risponde: "Non mi espongo, vediamo cosa succede".

Pantani al cinema

Come introduzione all'arrivo di Cesenatico, nelle giornate del 12,13 e 14 ottobre al cinema è stato proiettato il fim sul Pirata, " l'Omicidio di un Campione ", diretto da Domenico Ciolfi. Ecco le parole del regista.

"La volontà principale era di indagare su un caso che lasciava moltissimi dubbi sin dall’inizio, da Madonna di Campiglio. Dopo aver studiato a lungo gli atti dei processi e dalle testimonianze che abbiamo raccolto sul campo, l’obiettivo era quello di restituire dignità a Pantani. Perchè su Campiglio gli era stata tolta in maniera impropria e su Rimini meritava giustizia". Un film d'inchiesta per raccontare la vita di un uomo solo.

