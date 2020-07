Peter Sagan of Slovakia and Team Bora - Hansgrohe / Nice City / during the 78th Paris - Nice 2020

Alla vigilia della ripresa della stagione dopo la sospensione per l'emergenza coronavirus, Peter Sagan si racconta alla Gazzetta dello Sport, ricordando i primi passi nel mondo del ciclismo e i lavoretti svolti da giovane tra pizzeria e negozio di biciclette. Poi definisce gli obiettivi per il Giro: "Spero che la mia presenza possa portare più gente sulle strade, punto alla maglia ciclamino".

Peter Sagan ha compiuto 30 anni lo scorso 26 gennaio. Dieci li ha già trascorsi come professionista, ma il vero amore per la bicicletta è cominciato molto prima, quando ne aveva soltanto 9. E, lentamente, si è trasformato in una passione straordinaria poi sfociata in un lavoro che gli sta dando enormi soddisfazioni. In un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Sagan ha ricordato il suo passato, dalle prime pedalate ai lavoretti svolti tra pizzeria e negozio di biciclette per raccogliere qualche soldo necessario per fare manutenzione al proprio mezzo: già, perché Peto non ha mai voluto affidare la propria bicicletta a mani esterne.

Una carriera da godere al massimo

I miei 10 anni da professionista sono volati. Non penso di poter correre fino a 40 anni, ma più che spaventarmi, mi motiva. Finirà presto, quindi devo godermela. Ho sempre lavorato duro, sin da quando avevo nove anni. Con il tempo è diventato una vita di grandi impegni e sacrifici, ma è un lavoro che sta portando anche i suoi frutti. Il più bello è che mi ha permesso di scoprire il mio talento.

Innamorato della propria bicicletta: "Faccio tutto io, voglio che funzioni come un violino"

Quando sono a casa, se serve manutenzione alla bici, faccio tutto io. Curavo già le mie bici da bambini, non le ho mai portate in un negozio per sistemarle. Ci hanno insegnato che se le cose non le fai da solo, è meglio che non ti fidi troppo. Voglio che la mia bici funzioni come un violino. Lavoravo anche in un negozio di bici, a Zilina, quando avevo 12-13 anni. Volevo comprarmi una forcella per la mountain-bike. Avevo una bici blu e bianca, la volevo con sospensioni d'oro. Prima ho lavorato anche un pizzeria da mio fratello per mettermi in tasca un po' di soldi. Per tre mesi mi diede 500 euro.

Giro d'Italia: obiettivo maglia ciclamino

Sagan ha concluso lanciando uno sguardo al Giro d'Italia, che correrà per la prima volta in carriera dopo aver vinto per 4 volte la maglia verde al Tour de France: il suo desiderio, ovviamente, sarà quello di confermarsi come miglior velocista anche sulle strade italiane, per indossare la maglia ciclamino.

Non correre le Classiche è strano e mi spiace, ma sono contento di debuttare al Giro d'Italia. Il calendario è strano, ma sarà uguale per tutti: per essere al meglio salterò il Mondiale, ma farò comunque la Strade Bianche e la Sanremo. Sono curioso di correre il Giro d'Italia, tutti mi dicono che sarà bellissimo. Mi piacerebbe che con la mia presenza ci possa essere più gente lungo la strada: sarebbe una vittoria, come la maglia ciclamino, a cui tengo moltissimo. Venire al Giro subito dopo il Tour non è stata una scelta facile da prendere. Avevo un impegno con gli organizzatori, ma non voglio esserci tanto per fare presenza e magari non finirlo.

