"La salute di Simon rimane la nostra principale preoccupazione e, per fortuna, i suoi sintomi rimangono molto lievi e per il resto è in buona salute. Tutti gli altri corridori e lo staff hanno restituito risultati negativi e sono stati autorizzati a continuare la gara, ma come misura precauzionale monitoreremo da vicino la situazione e ci sottoporremo a ulteriori test nei prossimi giorni"