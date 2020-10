Ciclismo

Dalla protesta dei corridori a Cerny: gli highlights della tappa della discordia

GIRO D'ITALIA - Tappa ridotta a 124,5 km come voluto da alcuni corridori che non si erano presentati alla partenza di Morbegno. Alla fine il gruppo non va neanche a prendere la fuga, ed è Cerny a conquistare la tappa di Asti.

00:04:06, 93 Visualizzazioni, 31 minuti fa